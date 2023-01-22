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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

В Башкирии пенсионерка не учла правила ПДД и попала под колеса машины

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
73-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, после чего попала под колеса автомобиля.

В Белебеевском районе 73-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего на нее совершила наезд автоледи за рулем Лады Гранты. Авария произошла в минувшую субботу в деревне Метевбаш. 

Сообщается, что женщине потребовалась медицинская помощь. Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, на одежде пострадавшей не было светоотражающих элементов. 

Ранее в Уфе столкнулись две иномарки, в результате чего пострадало пять человек. 

#Анастасия Денисенко#ДТП#Происшествия
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