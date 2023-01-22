В Башкирии пенсионерка не учла правила ПДД и попала под колеса машины

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Белебеевском районе 73-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего на нее совершила наезд автоледи за рулем Лады Гранты. Авария произошла в минувшую субботу в деревне Метевбаш.
Сообщается, что женщине потребовалась медицинская помощь. Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, на одежде пострадавшей не было светоотражающих элементов.
Ранее в Уфе столкнулись две иномарки, в результате чего пострадало пять человек.