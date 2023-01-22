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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Турецкий волейбольный клуб отказался увольнять российского игрока

Сегодня, 12:19
Фото: pxhere.com
В «Хекимоглу» жестко отреагировали на требования украинской волейбольной федерации.

Турецкий волейбольный клуб «Хекимоглу» не будет увольнять российского игрока Алексея Налобина по требованию Федерации волейбола Украины, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на заявление клуба. 

Ранее Федерация волейбола Украины запретила игроку своей сборной Тимофею Полуяну играть в одной команде с россиянином. Затем федерация потребовала от «Хекимоглу» уволить Налобина, пообещав прислать вместо него другого украинского игрока. Клуб в жесткой форме отверг подобные требования. 

«Мы не участвуем в подобных делах, которые полностью противоречат спортивному духу. Мы никогда не примем, чтобы спортсмены стали инструментом в войнах», — говорится в сообщении клуба.

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