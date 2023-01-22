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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Три автомобиля столкнулись в Уфе

Сегодня, 12:10
Фото: 1MI
Три машины, включая Газель, столкнулись на улице Менделеева.

В Уфе произошло столкновение трех машин по улице Менделеева, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.

Известно, что 41-летний водитель автобуса марки «Lotos» столкнулся с Газелью, которая, в свою очередь, столкнулась с еще одним автомобилем. Водитель последнего авто скрылся с места аварии.

В результате столкновения никто не пострадал.

Ранее 73-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, после чего попала под колеса автомобиля.

#Анастасия Денисенко#Происшествия#Уфа
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