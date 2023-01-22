Три автомобиля столкнулись в Уфе

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Уфе произошло столкновение трех машин по улице Менделеева, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по городу.
Известно, что 41-летний водитель автобуса марки «Lotos» столкнулся с Газелью, которая, в свою очередь, столкнулась с еще одним автомобилем. Водитель последнего авто скрылся с места аварии.
В результате столкновения никто не пострадал.
Ранее 73-летняя пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, после чего попала под колеса автомобиля.