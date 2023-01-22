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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Строительство развязки в Зинино под Уфой завершат в этом году

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI
Ремонтные работы будут завершены уже в третьем квартале 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, строительство путепровода в поселке Зинино будет завершено уже в третьем квартале текущего года. Муниципалитет также сообщает, что на текущий момент уже завершен монтаж балок пролетных строений. 

Совсем скоро будут установлены балки над железной дорогой и завершится обустройство подпорной стены. 

В прошлом месяце мы писали о том, что на Нагаевском путепроводе вблизи Зинино был выполнен монтаж половины пролетных строений. 

#Анастасия Денисенко#Город
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