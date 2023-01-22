Строительство развязки в Зинино под Уфой завершат в этом году

Posted 22 января 2023, 12:15
Published 22 января 2023, 12:15
Modified 22 января 2023, 12:37
Updated 22 января 2023, 12:37
Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, строительство путепровода в поселке Зинино будет завершено уже в третьем квартале текущего года. Муниципалитет также сообщает, что на текущий момент уже завершен монтаж балок пролетных строений.
Совсем скоро будут установлены балки над железной дорогой и завершится обустройство подпорной стены.
В прошлом месяце мы писали о том, что на Нагаевском путепроводе вблизи Зинино был выполнен монтаж половины пролетных строений.