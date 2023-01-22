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Posted 22 января 2023, 12:15

Published 22 января 2023, 12:15

Modified 22 января 2023, 12:37

Updated 22 января 2023, 12:37

Строительство развязки в Зинино под Уфой завершат в этом году

Строительство развязки в Зинино под Уфой завершат в этом году

22 января 2023, 12:15
Фото: 1MI.
Ремонтные работы будут завершены уже в третьем квартале 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы, строительство путепровода в поселке Зинино будет завершено уже в третьем квартале текущего года. Муниципалитет также сообщает, что на текущий момент уже завершен монтаж балок пролетных строений. 

Совсем скоро будут установлены балки над железной дорогой и завершится обустройство подпорной стены. 

В прошлом месяце мы писали о том, что на Нагаевском путепроводе вблизи Зинино был выполнен монтаж половины пролетных строений. 

#Анастасия Денисенко#Город
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