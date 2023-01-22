Спонтанное самовозгорание. «СЮ» снова пропускает быстрые шайбы, с выезда — без очков

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
— Если честно, я даже слов не могу подобрать, — сказал Глеб Кузьмин во флэш-интервью в Нижнекамске и был в этом мнении не одинок.
За неполных 15 минут «юлаевцы» пропустили от хозяев три шайбы, а по ходу матча горели вовсе 0:5. Шок-контент для уфимского зрителя, привыкшего к победам над «Нефтехимиком» — их было восемь подряд в личных встречах.
Тренерский штаб отреагировал на дисквалификацию Евгения Тимкина (за драку с Дмитрием Воронковым в Казани) перемешиванием троек и третью линию составили Алалыкин, Хмелевский и Дроздов.
Крайние нападающие этого звена известны тем, что на них нередко нарушают правила соперники, но в этот раз сфолил Данил Алалыкин, да еще и в зоне атаки. В сумбурном меньшинстве Андрей Кареев не успел выбрать позицию перед подъемом шайбы наверх.
Сумбурным получился и весь первый период. Еще до второй шайбы «волков» гости напожарили на своем пятаке после выхода 3 в 2, а сам второй гол стал каскадом ошибок:
После этого гола экспериментальные тройки были забыты, а вскоре Кизимову снова посчастливилось — в позиционной атаке Шакир Мухамадуллин попытался сделать пас в глубину зоны, но угодил в игрока хозяев.
Кизимов забросил 1 в 0, Кареева сменил Илья Ежов.
Конечно, «Салават» должен был отреагировать. После дикого начала команда порядком добавила в темпе и в контроле, стала добиваться большинства и проводить позиционный розыгрыш, были и добивания, и стандартные положения.
Но катастрофически не хватало точности, Александр Судницин играл уверенно, а главное — нижнекамцы заблокировали аж 34 броска, проявив самоотверженность и грамотно перекрыв направления для бросков. Статистика:
При этом они вовсе не выстраивали глухую оборону, а тоже атаковали, что логично, раз вынужден был раскрываться «Салават». И даже два раза забили уже Ежову.
Удаление Алалыкина стало не единственным ненужным фолом в том матче — легко добавить нарушения Панина и Цулыгина в средней зоне. Последнее случилось при выходе хозяев из своей зоны — им удавался и быстрый выход, и быстрый возврат.
Иван Дроздов и Данил Алалыкин уберегли «бело-зеленых» от сухого поражения: первый завершил солидную контратаку, а второй оказался самым внимательным на подборе в чужой зоне. И посвятил шайбу борющемуся с раком Родиону Амирову.
Гол Алалыкина так же застраховал уфимцев от повторения крупнейшего поражения от «Нефтехимика» — 11 января 1998 нижнекамцы победили на выезде 5:1. Данил тогда еще не родился.
Виктор Козлов на пресс-конференции не нашел плюсов в этом матче и сказал, что его подопечные «вышли поиграть в хоккей».
Встреча в Ярославле оказалась похожа на нижнекамскую тем, что по многим показателям расширенной статистики команды были относительно равны либо похожи в двух матчах:
Но и в ней были «серийные» пропущенные шайбы — «железнодорожники» забросили две буквально за минуту. Вторая — в меньшинстве из-за ошибочно взятого тренерского запроса на офсайд перед первой.
Ярославские шайбы получились почти идентичными:
Конечно, это упрек всем линиям разом. Те, кто был впереди, заигрались и пропустили опасный выход, защитники не проявили должной жесткости, а Илья Ежов не справился с далеко не опаснейшими бросками.
И сейчас опять пойдут разговоры о том, что в Уфе два полуторных вратаря и нет железного первого номера. Ведь и третий гол — необязательный, и тоже с длинной передачей.
При этом по строгости и концентрации игра в средней и своей зоне против команды Игоря Никитина как раз получилась одной из лучших в сезоне, которая сама блестяще обороняется — потому и просел процент качества атак у обоих участников матча.
И «Салават» может выстроить 2-2-1 в средней, и «Локомотив». И гости могут вернуть шайбу назад, чтобы правильно начать раскат стенкой, и хозяева не менее щепетильны. Оба клуба неплохо могут выжигать все в борьбе и сводить чужие атаки к периметру.
Уфа, похоже, плохо реагирует на пропущенные шайбы, раз в третий раз за четыре матча пропускает быстрые гол. Ранее так было против «Магнитки». Это выглядит психологической проблемой и вызовом для тренеров — как они контролируют команду.
Да, после третьего гола взвинтили темп и провели пару ударных смен, но затем смог закрыть и «Локомотив», а при игре 6 на 5 соперник на последних секундах совершил перехват передачи и вывел шайбу из защиты.
Есть, впрочем, и скромные плюсы. В Ярославле во втором подряд матче забросил Данил Алалыкин и в целом команда не сдавалась. Может, шайба Григория Панина и получилась курьезной, но зато она была вовремя.
Следующий матч уфимцы проведут в среду. Эта пауза очень к месту после пяти игр подряд через день в четырех городах. В непростой домашней серии публика будет ждать от «СЮ» большей уверенности и контроля игры.
25 января 19:00. СЮ — Ак Барс
27 января 19:00. СЮ — Северсталь
29 января 16:30. СЮ — Нефтехимик