Дышите — не дышите: лекарств и врачей в России катастрофически не хватает

Posted 22 января 07:31
Published 22 января 07:31
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По социсследованиям центра «Ромир» удовлетворенность медицинской помощью среди россиян выросла вдвое, а число россиян, довольных состоянием своего здоровья увеличилось до 83%. Оптимистичные заявления делает и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заявивший на XVII Международном конгрессе по репродуктивной медицине о технологических успехах в отрасли. В частности, сейчас в России функционируют «более 40 современных роботических систем, а объемы медицинской помощи с применением ИИ, в том числе при онкологической патологии, увеличиваются с каждым годом».
Как на самом деле обстоят дело в отечественном здравоохранении? Эксперты отмечают, что упоминаемые системы — американского производства, на которые тратятся «огромные деньги». При этом санкции и уход западных брендов уже сказываются на отечественном здравоохранении — появляется дефицит лекарств и элементарных расходных и перевязочных материалов, которые купить попросту негде. По подсчетам аналитиков, расходы бюджета в этой области постоянно и ощутимо снижаются: в 2021 году они составляли 1,12% ВВП, в 2022-м — уже 1,05% ВВП, к 2025 году их планируют понизить до 0,9%. Будет ли дело до роботов из «недружественных стран», учитывая, что в 2022 году районные стационары купили на 32% меньше лекарств, чем годом ранее, городские больницы — на 28% меньше препаратов, региональные клиники сократили закупки на 14%.
Растут и цены на лекарства — за год они выросли в среднем почти на треть. Тем временем медицинские профсоюзы продолжают подчеркивать нехватку врачей.
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