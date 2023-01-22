Дышите — не дышите: лекарств и врачей в России катастрофически не хватает

Как на самом деле обстоят дело в отечественном здравоохранении? Эксперты отмечают, что упоминаемые системы — американского производства, на которые тратятся «огромные деньги». При этом санкции и уход западных брендов уже сказываются на отечественном здравоохранении — появляется дефицит лекарств и элементарных расходных и перевязочных материалов, которые купить попросту негде. По подсчетам аналитиков, расходы бюджета в этой области постоянно и ощутимо снижаются: в 2021 году они составляли 1,12% ВВП, в 2022-м — уже 1,05% ВВП, к 2025 году их планируют понизить до 0,9%. Будет ли дело до роботов из «недружественных стран», учитывая, что в 2022 году районные стационары купили на 32% меньше лекарств, чем годом ранее, городские больницы — на 28% меньше препаратов, региональные клиники сократили закупки на 14%.