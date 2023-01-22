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Posted 22 января 07:31

Published 22 января 07:31

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Дышите — не дышите: лекарств и врачей в России катастрофически не хватает

22 января 2023, 07:31
Фото: 1MI
По оценкам экспертов, в стране растет не только дефицит лекарств и препаратов, но и медицинских работников

По социсследованиям центра «Ромир» удовлетворенность медицинской помощью среди россиян выросла вдвое, а число россиян, довольных состоянием своего здоровья увеличилось до 83%. Оптимистичные заявления делает и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, заявивший на XVII Международном конгрессе по репродуктивной медицине о технологических успехах в отрасли. В частности, сейчас в России функционируют «более 40 современных роботических систем, а объемы медицинской помощи с применением ИИ, в том числе при онкологической патологии, увеличиваются с каждым годом».

Как на самом деле обстоят дело в отечественном здравоохранении? Эксперты отмечают, что упоминаемые системы — американского производства, на которые тратятся «огромные деньги». При этом санкции и уход западных брендов уже сказываются на отечественном здравоохранении — появляется дефицит лекарств и элементарных расходных и перевязочных материалов, которые купить попросту негде. По подсчетам аналитиков, расходы бюджета в этой области постоянно и ощутимо снижаются: в 2021 году они составляли 1,12% ВВП, в 2022-м — уже 1,05% ВВП, к 2025 году их планируют понизить до 0,9%. Будет ли дело до роботов из «недружественных стран», учитывая, что в 2022 году районные стационары купили на 32% меньше лекарств, чем годом ранее, городские больницы — на 28% меньше препаратов, региональные клиники сократили закупки на 14%.

Растут и цены на лекарства — за год они выросли в среднем почти на треть. Тем временем медицинские профсоюзы продолжают подчеркивать нехватку врачей.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

#Общество#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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