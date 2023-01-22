Бывший футболист «Барселоны» Торрес приговорен к 10 месяцам тюремного заключения

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Бывший футболист испанских клубов «Бетис» и «Барселона» Хави Торрес приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за участие в договорных матчах сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ.
По данным источника, обвинение доказало, что Торрес вместе с Антонио Амайей в 2014 году, будучи в составе «Бетиса» получили от руководства «Осасуны» 650 тысяч евро за поражение в игре чемпионата. Спортсмен также будет дисквалифицирован на 22 месяца и заплатит штраф в размере 400 тысяч евро.