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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

Бывший футболист «Барселоны» Торрес приговорен к 10 месяцам тюремного заключения

Сегодня, 12:46
Фото: pxhere.com
Спортсмен признан виновным в участии в договорных матчах.

Бывший футболист испанских клубов «Бетис» и «Барселона» Хави Торрес приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за участие в договорных матчах сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ. 

По данным источника, обвинение доказало, что Торрес вместе с Антонио Амайей в 2014 году, будучи в составе «Бетиса» получили от руководства «Осасуны» 650 тысяч евро за поражение в игре чемпионата. Спортсмен также будет дисквалифицирован на 22 месяца и заплатит штраф в размере 400 тысяч евро.

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