Бывший футболист «Барселоны» Торрес приговорен к 10 месяцам тюремного заключения

По данным источника, обвинение доказало, что Торрес вместе с Антонио Амайей в 2014 году, будучи в составе «Бетиса» получили от руководства «Осасуны» 650 тысяч евро за поражение в игре чемпионата. Спортсмен также будет дисквалифицирован на 22 месяца и заплатит штраф в размере 400 тысяч евро.