За 2022 год в Стерлитамаке снизилось количество зарегистрированных преступлений

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По информации начальника штаба Управления полковник внутренней службы Айрата Юмагулова, в 2022 год в Стерлитамаке снизилось число зарегистрированных преступлений. При этом повысилась раскрываемость ряда категорий преступлений - в основном, краж.
За нарушения ПДД выявлено и пресечено свыше 37 тыс. административных правонарушений, в том числе более 430 за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.
По информации пресс-службы ведомства, на совещании также были намечены решения сложившихся проблем, которые в будущем помогут полностью исключить критические моменты в работе ведомства.