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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

За 2022 год в Стерлитамаке снизилось количество зарегистрированных преступлений

Сегодня, 07:08
Фото: 1MI
Управление МВД России по Стерлитамаку подвело итоги оперативно-служебной деятельности за 2022 год.

По информации начальника штаба Управления полковник внутренней службы Айрата Юмагулова, в 2022 год в Стерлитамаке снизилось число зарегистрированных преступлений. При этом повысилась раскрываемость ряда категорий преступлений - в основном, краж. 

За нарушения ПДД выявлено и пресечено свыше 37 тыс. административных правонарушений, в том числе более 430 за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы ведомства, на совещании также были намечены решения сложившихся проблем, которые в будущем помогут полностью исключить критические моменты в работе ведомства.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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