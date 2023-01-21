В Уфе столкнулись две иномарки: пострадало пять человек, в том числе 9-летний ребенок

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Вечером 20 января 52-летний водитель, управляя автомашиной «Volkswagen Polo», следуя по ул. Богдана Хмельницкого в сторону ул. Кремлевская, врезался во встречную «Hyundai Accent».
В результате ДТП водитель «Хендая» 2001 года рождения, а также четыре его пассажира — две девушки 20 и 19 лет, женщина 35 лет и 9-летний мальчик — с различными травмами обратились в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущены.
Как уточняет Госавтоинспекция Уфы, по факту ДТП начато административное разбирательство.
Напомним, за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых семеро получили травмы. За сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили более 1400 нарушений ПДД, задержали 26 нетрезвых водителей, из них четверо сели за руль в нетрезвом виде повторно.