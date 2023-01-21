В Уфе столкнулись две иномарки: пострадало пять человек, в том числе 9-летний ребенок

В результате ДТП водитель «Хендая» 2001 года рождения, а также четыре его пассажира — две девушки 20 и 19 лет, женщина 35 лет и 9-летний мальчик — с различными травмами обратились в медицинское учреждение и после оказания помощи отпущены.