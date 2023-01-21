В Уфе спасатели вытащили сову, застрявшую в вентиляции дома

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Сотрудники Поисково-спасательного отряда МБУ УГЗ Уфы спасли сову, застрявшую в вентиляционном коробе одной из квартир в доме № 8 по ул. 40 лет Октября. Сова упала в вентиляционное отверстие совмещенного санузла и не смогла выбраться самостоятельно.
Жильцы вызвали на помощь спасателей. Когда короб вскрыли короб и вытащили сову, она была напугала и пыталась вырваться. Спасатели убедились, что птица не травмирована, и отпустили ее.
В пресс-службе ПСО подчеркнули, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращения являются в тех случаях, когда существует угроза безопасности и жизни человека.