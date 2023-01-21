В Уфе на въезде в микрорайон Сипайлово изменился режим работы светофоров

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Изменения коснулись организации движения на перекрестке ул. Маршала Жукова и Гагарина. Теперь стрелки налево для автомобилей, следующих со стороны ипподрома «Акбузат» и со стороны улицы Баязита Бикбая, будут работать в разное время.
Добавим, что модернизация светофорных объектов и интеллектуальная транспортная система внедряются в Уфе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нацпроект предполагает приведение дорог в городских агломерациях в нормативное состояние и обеспечение безопасности движения.