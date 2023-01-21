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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Уфе на въезде в микрорайон Сипайлово изменился режим работы светофоров

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
Светофоры перенастроены в целях борьбы с пробками.

Изменения коснулись организации движения на перекрестке ул. Маршала Жукова и Гагарина. Теперь стрелки налево для автомобилей, следующих со стороны ипподрома «Акбузат» и со стороны улицы Баязита Бикбая, будут работать в разное время.

Добавим, что модернизация светофорных объектов и интеллектуальная транспортная система внедряются в Уфе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Нацпроект предполагает приведение дорог в городских агломерациях в нормативное состояние и обеспечение безопасности движения.

 

#Андрей Королев#Касается каждого#Общество#Новости#Башкортостан
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