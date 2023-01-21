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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Башкирии все услуги в сфере занятости стали доступны в электронном виде

Сегодня, 13:17
Фото: 1MI
Получить услуги жители могут на единой цифровой платформе «Работа России».

— Ранее на цифровом ресурсе можно было получить такие услуги, как содействие в поиске работы и подборе персонала, размещение вакансий, направление сведений о вакансиях в службы занятости. С этого года все услуги центров занятости можно получить в электронном виде. Это профессиональное тестирование, консультирование по выбору профессии или открытии собственного дела и другие, — отметил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников.

Кроме того, на портале «Работа России» можно подать заявку на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В минувшем году этой возможностью воспользовались более 6,5 тыс. человек, 86 процентов из них трудоустроились.

Национальный проект «Демография» предполагает максимальное содействие гражданам в поиске работы и трудоустройстве. Большая роль в этом отводится профессиональному обучению, которое ряд категорий может пройти бесплатно.

 

#Андрей Королев#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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