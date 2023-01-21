В Башкирии все услуги в сфере занятости стали доступны в электронном виде

— Ранее на цифровом ресурсе можно было получить такие услуги, как содействие в поиске работы и подборе персонала, размещение вакансий, направление сведений о вакансиях в службы занятости. С этого года все услуги центров занятости можно получить в электронном виде. Это профессиональное тестирование, консультирование по выбору профессии или открытии собственного дела и другие, — отметил первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников.