В Башкирии «Лада» столкнулась с иномаркой, пострадал пассажир

В Нефтекамске в двенадцатом часу дня на ул. Автозаводская столкнулись «Лада Калина» под управлением 45-летней местной жительницы и «Рено Меган» которым управлял 63-летний мужчина. В результате происшествия 51-летний пассажир «Лады» получил телесные повреждения. Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, по предварительным данным, причиной аварии стало не соблюдение ПДД со стороны водителя «Лады» при выезде с прилегающей территории.