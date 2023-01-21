В Башкирии «Лада» столкнулась с иномаркой, пострадал пассажир

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В Нефтекамске в двенадцатом часу дня на ул. Автозаводская столкнулись «Лада Калина» под управлением 45-летней местной жительницы и «Рено Меган» которым управлял 63-летний мужчина. В результате происшествия 51-летний пассажир «Лады» получил телесные повреждения. Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, по предварительным данным, причиной аварии стало не соблюдение ПДД со стороны водителя «Лады» при выезде с прилегающей территории.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили травмы.
Напомним, в выходные дни 21–22 января в Башкирии запланированы масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции, в которых будет задействовано максимальное количество личного состава. Их основная задача — предотвратить автомобильные аварии и исключить из транспортного потока нарушителей.