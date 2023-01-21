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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Башкирии «Лада» столкнулась с иномаркой, пострадал пассажир

Сегодня, 05:43
Фото: телеграм-канал Владимира Севастьянова
Предполагается, что причиной аварии стало нарушение ПДД со стороны 45-летней местной жительницы при выезде с прилегающей территории.

В Нефтекамске в двенадцатом часу дня на ул. Автозаводская столкнулись «Лада Калина» под управлением 45-летней местной жительницы и «Рено Меган» которым управлял 63-летний мужчина. В результате происшествия 51-летний пассажир «Лады» получил телесные повреждения. Как сообщает главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, по предварительным данным, причиной аварии  стало не соблюдение ПДД со стороны водителя «Лады» при выезде с прилегающей территории.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 8 ДТП, в которых 11 человек получили травмы.

Напомним, в выходные дни 21–22 января в Башкирии запланированы масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции, в которых будет задействовано максимальное количество личного состава. Их основная задача — предотвратить автомобильные аварии и исключить из транспортного потока нарушителей.

#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Башкортостан
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