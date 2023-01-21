В 2022 году башкирские пчеловоды получили господдержку на 14,5 млн рублей

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Как пояснил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, средства направлены в виде грантов и субсидий по трем основным программам.
— По программе «Агростартап», реализуемой в рамках нацпроекта по поддержке МСП обладателями грантов на сумму 13 млн рублей стали пять пчеловодов. Четыре пасечника получили 1,3 млн рублей за счет субсидирования сельскохозяйственных кооперативов. Кроме этого, в прошлом году еще пятерым пчеловодам возместили 200 тысяч рублей затрат на оборудование, — рассказал Ильшат Фазрахманов.
Напомним, Башкирия является лидером среди регионов России по производству товарного меда. В целом за прошлый год в республике произведено 6,7 тысячи тонн меда. Его доля на российском рынке составляет 10%. Всего в Башкирии пчеловодством занимается более 12 тысячи человек, которые содержат свыше 300 тысяч пчелосемей (+4% к 2021 году). Из них около 90% содержится в личных подсобных хозяйствах.
Ранее Mkset сообщали о том, что в республике поддержат колодно-бортевое пчеловодство.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан по поручению президента России Владимира Путина.