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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В 2022 году башкирские пчеловоды получили господдержку на 14,5 млн рублей

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
В прошлом году пчеловоды Башкирии получили государственную поддержку на развитие хозяйств в размере 14,5 млн рублей.

Как пояснил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, средства направлены в виде грантов и субсидий по трем основным программам.

— По программе «Агростартап», реализуемой в рамках нацпроекта по поддержке МСП обладателями грантов на сумму 13 млн рублей стали пять пчеловодов. Четыре пасечника получили 1,3 млн рублей за счет субсидирования сельскохозяйственных кооперативов. Кроме этого, в прошлом году еще пятерым пчеловодам возместили 200 тысяч рублей затрат на оборудование, — рассказал Ильшат Фазрахманов.

Напомним, Башкирия является лидером среди регионов России по производству товарного меда. В целом за прошлый год в республике произведено 6,7 тысячи тонн меда. Его доля на российском рынке составляет 10%. Всего в Башкирии пчеловодством занимается более 12 тысячи человек, которые содержат свыше 300 тысяч пчелосемей (+4% к 2021 году). Из них около 90% содержится в личных подсобных хозяйствах.

Ранее Mkset сообщали о том, что в республике поддержат колодно-бортевое пчеловодство.

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#Андрей Королев#Новости#Башкортостан#Касается каждого
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