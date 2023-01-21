В 2022 году башкирские пчеловоды получили господдержку на 14,5 млн рублей

Напомним, Башкирия является лидером среди регионов России по производству товарного меда. В целом за прошлый год в республике произведено 6,7 тысячи тонн меда. Его доля на российском рынке составляет 10%. Всего в Башкирии пчеловодством занимается более 12 тысячи человек, которые содержат свыше 300 тысяч пчелосемей (+4% к 2021 году). Из них около 90% содержится в личных подсобных хозяйствах.