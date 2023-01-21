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Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Уфимец вышел с одиночным пикетом в центре города

Сегодня, 11:35
Фото: mkset.ru
В своем сообщении он требовал освободить политических заключенных.

В Уфе в районе Гостиного двора был замечен мужчина с плакатом. В своем сообщении он требует освободить политических заключенных.

Фото: mkset.ru

Одиночный пикет был замечен около 16 часов местного времени. По словам очевидца? cпустя короткое время к нему подошли несколько полицейских. После проверки документов полицейские увели мужчину с собой.

Одиночный пикет был замечен около 16 часов местного времени. По словам очевидца? cпустя короткое время к нему подошли несколько полицейских. После проверки документов полицейские увели мужчину с собой.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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