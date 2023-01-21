Уфимец вышел с одиночным пикетом в центре города

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Уфе в районе Гостиного двора был замечен мужчина с плакатом. В своем сообщении он требует освободить политических заключенных.
Одиночный пикет был замечен около 16 часов местного времени. По словам очевидца? cпустя короткое время к нему подошли несколько полицейских. После проверки документов полицейские увели мужчину с собой.
Одиночный пикет был замечен около 16 часов местного времени. По словам очевидца? cпустя короткое время к нему подошли несколько полицейских. После проверки документов полицейские увели мужчину с собой.