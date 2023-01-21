Радий Хабиров рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Беларусью

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:56
По итогам визита делегации Башкирии в Беларусь Радий Хабиров в соцсетях рассказал о грядущем наращивании торгово-экономического сотрудничества. В частности, летом этого года в Уфе ожидается начало работы нового совместного с белорусской компанией «Амкодор» предприятия, которое будет выпускать оборудование для послеуборочной обработки зерна.
Также, по словам Радия Хабирова, весной Башкирия готова запустить прямые рейсы из Уфы в Минск.
— Мы прорабатываем новые направления сотрудничества и заключаем новые контракты. В частности, с крупнейшим производителем сельхозтехники Гомсельмашем и Мозырским машиностроительным заводом, — отметил глава РБ.
По словам Председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, товарооборот Башкортостана и Гомельской области в январе–ноябре 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68% и достиг 40 млн долларов. По итогам визита Ивана Крупко в Башкирию минувшей осенью был подписан ряд долгосрочных контрактов в сфере промышленности и сельского хозяйства на 1,7 млрд руб.