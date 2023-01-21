Радий Хабиров рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве с Беларусью

По словам Председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, товарооборот Башкортостана и Гомельской области в январе–ноябре 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 68% и достиг 40 млн долларов. По итогам визита Ивана Крупко в Башкирию минувшей осенью был подписан ряд долгосрочных контрактов в сфере промышленности и сельского хозяйства на 1,7 млрд руб.