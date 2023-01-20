Заседание суда по ДТП, где на светофоре в Уфе женщина сбила маму с малышом, перенесли

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Летом минувшего 2022 года Уфу сотрясло резонансное ДТП на оживленном перекрестке у Президент-отеля, жарким июльским днем 28-летняя Дарья Сорокина за рулем иномарки при левом повороте с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры сбила маму, которая вместе со своим четырехлетним сыном переходила дорогу на зеленый свет светофора. И мама и сын погибли на месте от полученных травм, а против Сорокиной возбудили уголовное дело.
Дело дошло до суда, однако потерпевший по делу (муж погибшей женщины, он же отец погибшего ребенка) подал ходатайство в котором просил не наказывать женщину, которая сама является молодой мамой, так как никакое наказание не вернет его семью к жизни. В октябре Кировский райсуд Уфы прекратил резонансное дело о сбитых на пешеходном переходе матери и сына, однако прокуратура решение суда решила обжаловать.
Сегодня, 20 января Кировский районный суд должен был в очередной раз рассмотреть данное дело, однако предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Сорокиной было отложено на 15 февраля 2023 года, состоится оно в 14 часов. Уточняется, что перенесено предварительное заседание по делу из-за состояния здоровья обвиняемой.