Заседание суда по ДТП, где на светофоре в Уфе женщина сбила маму с малышом, перенесли

Дело дошло до суда, однако потерпевший по делу (муж погибшей женщины, он же отец погибшего ребенка) подал ходатайство в котором просил не наказывать женщину, которая сама является молодой мамой, так как никакое наказание не вернет его семью к жизни. В октябре Кировский райсуд Уфы прекратил резонансное дело о сбитых на пешеходном переходе матери и сына, однако прокуратура решение суда решила обжаловать.