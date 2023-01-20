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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Заседание суда по ДТП, где на светофоре в Уфе женщина сбила маму с малышом, перенесли

Сегодня, 11:31
Фото: 1MI
Виновницу ДТП не стали наказывать по ходатайству мужа и отца погибших, однако прокуратура выступила против.

Летом минувшего 2022 года Уфу сотрясло резонансное ДТП на оживленном перекрестке у Президент-отеля, жарким июльским днем 28-летняя Дарья Сорокина за рулем иномарки при левом повороте с улицы Софьи Перовской на улицу Авроры сбила маму, которая вместе со своим четырехлетним сыном переходила дорогу на зеленый свет светофора. И мама и сын погибли на месте от полученных травм, а против Сорокиной возбудили уголовное дело.

Дело дошло до суда, однако потерпевший по делу (муж погибшей женщины, он же отец погибшего ребенка) подал ходатайство в котором просил не наказывать женщину, которая сама является молодой мамой, так как никакое наказание не вернет его семью к жизни. В октябре Кировский райсуд Уфы прекратил резонансное дело о сбитых на пешеходном переходе матери и сына, однако прокуратура решение суда решила обжаловать.

Сегодня, 20 января Кировский районный суд должен был в очередной раз рассмотреть данное дело, однако предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Сорокиной было отложено на 15 февраля 2023 года, состоится оно в 14 часов. Уточняется, что перенесено предварительное заседание по делу из-за состояния здоровья обвиняемой.

Суд в Уфе прекратил резонансное дело о сбитых на пешеходном переходе матери и сыне
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#Ирина Деревянчук#ДТП#Происшествия
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