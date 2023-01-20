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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Власти Башкирии выясняют судьбу затерявшегося ордена погибшего в СВО Данила Федорова

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
Мужчина погиб еще летом, однако посмертная награда все еще не нашла своего героя.

На странице главы Башкирии Радия Хабирова появился комментарий от жительницы Башкирии Марии Е. Женщина выразила негодование по поводу того, что награда, к которой был посмертно представлен ее земляк погибший в СВО, до сих пор не добралась до его матери.

Mkset в августе сообщал о гибели Данила Федорова в ходе СВО. известно, что военнослужащий посмертно был награжден орденом, однако его мама, которая воспитывает еще 3 детей, один из которых инвалид, до сих пор не получила орден погибшего сына, но при этом никуда не обращается, так как скромничает. Женщина попросила главу Башкирии помочь получить безутешным родителям награду их погибшего сына.

На комментарий отреагировали власти района, а именно главный специалист администрации Давлекановского района по мобилизационной работе Ильдар Гаймалетдинов, который сообщил, что информацию о ордене Данилу Федорову уже запросили в военкомате Альшеевского и Давлекановского района и до 31 января ведомство предоставит информацию о судьбе посмертной награды.

 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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