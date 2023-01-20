Власти Башкирии выясняют судьбу затерявшегося ордена погибшего в СВО Данила Федорова

Mkset в августе сообщал о гибели Данила Федорова в ходе СВО. известно, что военнослужащий посмертно был награжден орденом, однако его мама, которая воспитывает еще 3 детей, один из которых инвалид, до сих пор не получила орден погибшего сына, но при этом никуда не обращается, так как скромничает. Женщина попросила главу Башкирии помочь получить безутешным родителям награду их погибшего сына.