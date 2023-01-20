В Уфе вечером 20 января прорвало трубу холодного водоснабжения на улице Ульяновых

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Коммунальная авария произошла вечером 20 января в Орджоникидзовском районе Уфы. По адресу Ульянова 31 прорвало трубу холодного водоснабжения. Об этом сообщает глава районной администрации Альберт Маликов.
Сообщается, что в результате аварии холодной воды нет в 12 домах по улицам Ульяновых и Первомайской. В настоящий момент над устранением прорыва труба работают специалисты «Уфаводоканала».
— На контроле, буду держать в курсе, — подытожил Маликов.