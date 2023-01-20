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Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В Уфе вечером 20 января прорвало трубу холодного водоснабжения на улице Ульяновых

Сегодня, 16:42
Фото: 1MI
Над устранением аварии работают специалисты «Уфаводоканала»

Коммунальная авария произошла вечером 20 января в Орджоникидзовском районе Уфы. По адресу Ульянова 31 прорвало трубу холодного водоснабжения. Об этом сообщает глава районной администрации Альберт Маликов.

Сообщается, что в результате аварии холодной воды нет в 12 домах по улицам Ульяновых и Первомайской. В настоящий момент над устранением прорыва труба работают специалисты «Уфаводоканала».

— На контроле, буду держать в курсе, — подытожил Маликов.

Фото: Альберт Маликов/ Telegram
#Азамат Нухов#Город
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