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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

В Уфе ребенок попал под колеса грузовика, но смог правильно лечь под колесами и выжил

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
Примечательно, что ученик третьего класса переходил дорогу на зеленый свет.

В Уфе на прошлых выходных произошел инцидент по счаствивой случайности не ставший трагедией. Ученик третьего класса одной из школ города перебегал дорогу на зеленых свет светофора, однако угодил под колеса грузового автомобиля. Водитель тут же остановился и вышел из кабины. К счастью страшной картины водитель не увидел, потому что мальчик под колесами грузовой машины смог лечь так, чтобы не получить увечий. Видео чудесного самостоятельного спасения появилось в социальных сетях.

Видео: телеграм-канал Mash-Batash

Известно, что происшествием уже заинтересовались автоинспекторы, которые как и родители ребенка, угодившего под машину, разыскивают водителя. который по счастливой случайности не лишил ребенка жизни.

#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
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