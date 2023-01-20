В Уфе ребенок попал под колеса грузовика, но смог правильно лечь под колесами и выжил

В Уфе на прошлых выходных произошел инцидент по счаствивой случайности не ставший трагедией. Ученик третьего класса одной из школ города перебегал дорогу на зеленых свет светофора, однако угодил под колеса грузового автомобиля. Водитель тут же остановился и вышел из кабины. К счастью страшной картины водитель не увидел, потому что мальчик под колесами грузовой машины смог лечь так, чтобы не получить увечий. Видео чудесного самостоятельного спасения появилось в социальных сетях.