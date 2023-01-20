В турецком порту пассажирское судно из РФ врезалось в пристань

Турецкий ТВ-канал Habertürk сообщил об аварии, произошедшей с Astoria Grande, российским круизным лайнером. Известно, что на подходе к порту Амасра, расположенному в западной части побережья Черного моря, судно врезалось в пристань.