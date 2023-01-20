В турецком порту пассажирское судно из РФ врезалось в пристань

Posted 20 января 14:37
Published 20 января 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Причиной происшествия называют сильный шторм.
Согласно данным, поступившим на данный момент, при аварии никто не пострадал. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Известно, что на борту судна находились 668 человек, среди которых было 385 пассажиров. Остальные 283 человека являются членами команды экипажа и обслуживающим персоналом лайнера.
По информации, предоставленной Альянсом турагентств, Турция входит в число наиболее доступных зарубежных направлений.
Сообщается, что за прошлый год в Турции побывало 5,5 млн граждан РФ.