В Сербии исследуют перспективное месторождение золота

Posted 20 января 15:01
Published 20 января 15:01
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
В ТАСС сообщили, что министр рассказала об обнаружении в Сербии перспективного золотого месторождения. Согласно данным технологических испытаний, на участке можно добывать чистый золотосодержащий концентрат с общим коэффициентом использования золота, превышающим 93%.
Джедович-Негре убеждена, что месторождение станет значимым подспорьем для экономики Сербии, особенно ее восточных областей, пишет Russian.rt.com.
Также министр рассказала, что пока на участке проводятся аналитические работы, необходим ряд дополнительных исследований.
Ранее сообщалось о задержании сербской полицией граждан ФРГ и Украины при попытки незаконной перевозки через границу с Македонией валюты и драгоценностей.