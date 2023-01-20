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Posted 20 января 15:45

Published 20 января 15:45

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

В Омской области сторож получил смертельное ранение при нападении верблюда

20 января 15:45
В Тюкалинском районе Омской области верблюд нанес сторожу охотничьей базы травмы, ставшие причиной смерти мужчины.

Известно, что животное, находящееся на территории базы, на которой работал пострадавший 51-летний сторож, нанесло ему травмы, повлекшие за собой смерть мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Известно, что сторож скончался в медучреждении, пишет Russian.rt.com.

Оценивать законность действий сотрудников учреждения, отвечающего за безопасность нахождения на территории данной базы, будут соответствующие органы. Кроме того, в организации будет произведена проверка соответствия законодательным требованиям по содержанию животных.

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