В Башкирии участник СВО ворвался на свадьбу сестры и шокировал всю семью

Новоиспеченная жена за праздничным столом не смогла сдержать слезы счастья от появления брата и долго обнимала мужчину, который пришел на праздник в форме. После того как военнослужащий поздравил сестренку с рождением ее семьи, он также с цветами подошел к своим родителям, которые как и невеста не смогли сдерживать нахлынувшие эмоции. Видео уже стало вирусным в социальных сетях и комментаторы, хоть и не имеют родственной связи с неожиданным гостем, пишут о том, что и их видео невероятно растрогало и они, как и родственники мужчины, плакали при просмотре.