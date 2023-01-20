В Башкирии участник СВО ворвался на свадьбу сестры и шокировал всю семью

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В башкирском городе Сибай молодожены получили неожиданный, шокирующий и при этом очень ценный подарок. Брат невесты без предупреждения приехал в разгар празднования бракосочетания и после того как родители молодых произнесли напутственные слова молодой семье вышел к сестре с огромным букетом роз.
Новоиспеченная жена за праздничным столом не смогла сдержать слезы счастья от появления брата и долго обнимала мужчину, который пришел на праздник в форме. После того как военнослужащий поздравил сестренку с рождением ее семьи, он также с цветами подошел к своим родителям, которые как и невеста не смогли сдерживать нахлынувшие эмоции. Видео уже стало вирусным в социальных сетях и комментаторы, хоть и не имеют родственной связи с неожиданным гостем, пишут о том, что и их видео невероятно растрогало и они, как и родственники мужчины, плакали при просмотре.