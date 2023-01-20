mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

В Башкирии участник СВО ворвался на свадьбу сестры и шокировал всю семью

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI
Видео самого дорогого подарка завирусилось в социальных сетях.

В башкирском городе Сибай молодожены получили неожиданный, шокирующий и при этом очень ценный подарок. Брат невесты без предупреждения приехал в разгар празднования бракосочетания и после того как родители молодых произнесли напутственные слова молодой семье вышел к сестре с огромным букетом роз.

Видео: vk.com/СИБАЙ ГОРОД ПОДСЛУШАНО

Новоиспеченная жена за праздничным столом не смогла сдержать слезы счастья от появления брата и долго обнимала мужчину, который пришел на праздник в форме. После того как военнослужащий поздравил сестренку с рождением ее семьи, он также с цветами подошел к своим родителям, которые как и невеста не смогли сдерживать нахлынувшие эмоции. Видео уже стало вирусным в социальных сетях и комментаторы, хоть и не имеют родственной связи с неожиданным гостем, пишут о том, что и их видео невероятно растрогало и они, как и родственники мужчины, плакали при просмотре.

#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
Подпишитесь
«Невоспитанный и ржачный»: жители Башкирии о мэре Агидели, который велел «заткнуться»
Сегодня, 02:00
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
16 января 10:30
Крещенские морозы отменяются: на выходных в горах Башкирии потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 05:01
Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники
18 января 05:53
Жители поселка Нагаево под Уфой вновь остались без электричества
Сегодня, 04:29
Мобилизация в январе 2023 года в Башкирии
17 января 11:02