В Башкирии снизилось количество купающихся на Крещение Господне

МЧС по Башкирии и Управление гражданской защиты Уфы отчитались о том как в республике и в ее столице Уфе прошли купания на православный праздник Крещение Господне. Главной новостью является отличная новость о том, что прошли купания в прорубях, а точнее иорданях без каких-либо происшествий.