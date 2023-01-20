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Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

В Башкирии снизилось количество купающихся на Крещение Господне

Сегодня, 04:18
Фото: 1MI

В Башкирии Крещение прошло без происшествий, но число купающихся уменьшилось на 9487

Несмотря на отсутствие традиционных Крещенских морозов, количество желающих произвести ритуальное омовение существенно снизилось.

МЧС по Башкирии и Управление гражданской защиты Уфы отчитались о том как в республике и в ее столице Уфе прошли купания на православный праздник Крещение Господне. Главной новостью является отличная новость о том, что прошли купания в прорубях, а точнее иорданях без каких-либо происшествий.

В Башкирии в крещенские воды окунулись 23504 человека, однако несмотря на внушительность данной цифры, количество тех, кто решился окунуться в воду зимой снизилось почти на 10 тысяч, а именно на 9487 человек.

В Уфе количество окунувшихся закономерно оказалось самым большим в республике, составило оно 9740 человек, по данным Управления гражданской защиты самыми популярными в городе стали три иордани. Безусловным лидером с показателем 3327 человек стала иордань близ комплекса Юность на реке Белой, на озере Солдатском в парке Якутова в Уфе окунулись 2066 человек; на реке Уфе в мкр. Сипайлово — 983 человека.

В Уфе, в отличии от Башкирии, количество купальщиков возросло, так в прошлом году в Уфе православный праздник отметили 8 539 человек.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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