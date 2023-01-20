mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В Башкирии работникам энергоснабжающей компании несколько месяцев не платили зарплату

Сегодня, 14:12
Сумма задолженности компании перед работниками составила более семи миллионов рублей

Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам энергоснабжающей компании.

По версии следствия, руководство строительной компании в течение нескольких месяцев — с июля по ноябрь 2022 года не выплачивало в полном объеме заработную плату 63 работникам. Сумма задолженности за указанный период превысила семь миллионов рублей. В связи с этим сотрудники компании направили обращение в правоохранительные органы.

Примечательно, что компания располагала денежными средствами в количестве, достаточном для осуществления выплат.

Сообщается, что в настоящий момент задолженность перед работниками за указанный период погашена в полном объеме.

#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
«Невоспитанный и ржачный»: жители Башкирии о мэре Агидели, который велел «заткнуться»
Сегодня, 02:00
Недокотлета и холодная каша: как дети-шпионы раскрыли правду о школьном питании в Уфе
Сегодня, 10:08
Крещенские морозы отменяются: на выходных в горах Башкирии потеплеет до 0 градусов
Сегодня, 05:01
Дело «Медтехники»: в Башкирии в фирму с миллиардными оборотами нагрянули оперативники
18 января 05:53
Жители поселка Нагаево под Уфой вновь остались без электричества
Сегодня, 04:29
Мобилизация в январе 2023 года в Башкирии
17 января 11:02