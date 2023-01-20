В Башкирии работникам энергоснабжающей компании несколько месяцев не платили зарплату

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам энергоснабжающей компании.
По версии следствия, руководство строительной компании в течение нескольких месяцев — с июля по ноябрь 2022 года не выплачивало в полном объеме заработную плату 63 работникам. Сумма задолженности за указанный период превысила семь миллионов рублей. В связи с этим сотрудники компании направили обращение в правоохранительные органы.
Примечательно, что компания располагала денежными средствами в количестве, достаточном для осуществления выплат.
Сообщается, что в настоящий момент задолженность перед работниками за указанный период погашена в полном объеме.