В Башкирии экс-начальник службы МЧС получил 13 лет тюрьмы и 65 млн штрафа за взятку

В период с 2016 по 2017 года мужчина выплачивал своим подчиненным материальную помощь, однако чтобы получит деньги надо было сначала их заплатить, так получили сотрудники 58 миллионов рублей, 31 миллион из них ушел в карман к мужчине, платили сотрудники за то, чтобы им назначали матпомощь и не препятствовали их службе. Обвиняли мужчину и в присвоении 1,2 миллиона рублей путем представления заведомо ложных сведений о необходимости прохождения лечения.