В Башкирии экс-начальник службы МЧС получил 13 лет тюрьмы и 65 млн штрафа за взятку

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о вынесенном приговоре в отношении экс-начальника специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС. Судили мужчину в Белорецком межрайонном суде по ряду статей, среди которых взяточничество в значительной, крупном и особо крупном размере, а также присвоение денежных средств и злоупотребление полномочиями, в последствии повлекшее тяжкие последствия.
В период с 2016 по 2017 года мужчина выплачивал своим подчиненным материальную помощь, однако чтобы получит деньги надо было сначала их заплатить, так получили сотрудники 58 миллионов рублей, 31 миллион из них ушел в карман к мужчине, платили сотрудники за то, чтобы им назначали матпомощь и не препятствовали их службе. Обвиняли мужчину и в присвоении 1,2 миллиона рублей путем представления заведомо ложных сведений о необходимости прохождения лечения.
За эти деяния мужчина получил внушительный срок лишения свободы в колонии строгого режима на срок 13 лет, также 7 лет он не сможет работать в госорганах, и будет обязан выплатить штраф в размере 65 миллионов рублей. Также суд лишил мужчину звания полковника. Однако отмечается, что экс-начальник СУ ФППС вины своей не признал, а приговор еще не вступил в законную силу.