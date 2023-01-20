Уход и уборка территории у гостиницы для чиновников в Уфе обойдется в 5 млн

Ранее Mkset рассказывал о другом контракте — на еду для чиновников, проживающих в гостинице «Айгуль». Хозяйственное управление № 2 регулярно заказывает для чиновников горячие завтраки. Еду необходимо подавать ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Стоимость одного завтрака составляет 378,33 рубля (на завтрак школьника, к примеру, выделяется в пять раз меньше средств), в меню входит минеральная вода, чай с лимоном или молоком или зерновой кофе, выпечка, сосиски, тосты, сыр, сливочное масло. К завтраку подается глазунья, омлет с зеленью или молочная каша, а также сырники со сметаной, творог со сметаной или запеканка со сметаной.