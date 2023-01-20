Уход и уборка территории у гостиницы для чиновников в Уфе обойдется в 5 млн

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Договор стоимостью 5 млн рублей заключен с принадлежащим Шамилю Бахтизину уфимским ООО «Прайм».
Обслуживать нужно участок, прилегающей гостиницу «Айгуль» (находится в здании Башкирского драмтеатра). В этом отеле живут высшего ранга чиновники, приехавшие работать в Башкирию из других регионов — например, замглавы Минздрава Ирина Кононова. Отсюда им рукой подать до работы — дома республики.
Контракт предусматривает очистку территории в течение всего 2023 года — она должны начинаться в 6:00. Зимой, если снег идет днем и вечером, его необходимо убирать с 19:00 до 22:00. А если осадки выпадают утром и днем — вывозить их постоянно. Очищать снег нужно до асфальта.
Также в обязанности исполнителя входит содержание деревьев и кустарников. Их корни необходимо поливать, а кроны — промывать от пыли и грязи растворами моющих средств, а затем водой.
Помимо этого нужно вносить удобрения, рыхлить приствольные лунки, проводить кронирование, стрижку кустарников и собирать шишки. Сухие и больные деревья — выкорчевывать. Также нужно ухаживать за газонами и цветниками, высаживать рассаду (перечень растений указан в списке) и бороться с сорняками.
В контракте предусмотрена также уборка дорожек и площадок, подметание, мытье и посыпка песком (зимой) пандусов и лестниц. Полированные гранитные и мраморные поверхности необходимо регулярно протирать, удаляя пятна и загрязнения. В обязанности подрядчика входит вывоз снега, сбрасываемого в границах земельного участка с крыши зданий гостиницы «Айгуль» и Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.
Ранее Mkset рассказывал о другом контракте — на еду для чиновников, проживающих в гостинице «Айгуль». Хозяйственное управление № 2 регулярно заказывает для чиновников горячие завтраки. Еду необходимо подавать ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Стоимость одного завтрака составляет 378,33 рубля (на завтрак школьника, к примеру, выделяется в пять раз меньше средств), в меню входит минеральная вода, чай с лимоном или молоком или зерновой кофе, выпечка, сосиски, тосты, сыр, сливочное масло. К завтраку подается глазунья, омлет с зеленью или молочная каша, а также сырники со сметаной, творог со сметаной или запеканка со сметаной.