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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Тимур Хакимов принимает участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме

Сегодня, 11:01
В Ашхабаде проходит Российско-Туркменский бизнес-форум. В его работе принял участие Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

С российской стороны в форуме на площадке Торгово-промышленной палаты Туркменистана, помимо более 400 компаний, принимают участие вице-премьеры и министры Правительства РФ. В состав российской делегации вошел президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Туркменская сторона была представлена вице-премьерами, руководителями министерств и отраслевых ведомств, государственных концернов, объединений, комитетов, банков, Союза промышленников и предпринимателей, ряда вузов страны.

Фото: ТПП РБ

Михаил Мишустин отметил, что это первый столь масштабный бизнес-форум в истории российско-туркменистанских отношений. Он выразил уверенность, что встреча деловых кругов поможет установить новые связи между предпринимателями, положит начало многим перспективным проектам.

Объём товарооборота между нашими странами сейчас находится у отметки около миллиарда долларов. Потенциал экономического сотрудничества намного выше. Есть хорошие возможности для углубления взаимодействия, расширения сфер кооперации. Порядка 60 российских субъектов активно взаимодействуют с Туркменистаном. В их числе и Башкортостан.

В рамках форума прошли встречи за «круглым столом», в ходе которых состоялся обмен мнениями о новых возможностях сотрудничества в области промышленной кооперации и строительного производства, инновационных и информационных технологий. 
Также были проведены встречи между рядом министерств и отраслевых ведомств двух стран, в рамках которых рассмотрены вопросы дальнейшего расширения эффективных контактов в различных сферах.

Фото: ТПП РБ

Тимур Хакимов провел встречи с руководством госконцернов «Туркменгаз» Шагельды Хангельдыевыми и «Туркменнефть» Батыром Джумаевым, где представил промышленные предприятия Башкортостана, имеющие большие компетенции в отрасли, технологии и наработки, которые заинтересовали туркменскую сторону.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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