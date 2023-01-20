Тимур Хакимов принимает участие в Российско-Туркменском бизнес-форуме

В рамках форума прошли встречи за «круглым столом», в ходе которых состоялся обмен мнениями о новых возможностях сотрудничества в области промышленной кооперации и строительного производства, инновационных и информационных технологий.

Также были проведены встречи между рядом министерств и отраслевых ведомств двух стран, в рамках которых рассмотрены вопросы дальнейшего расширения эффективных контактов в различных сферах.