Суд Уфы продлил арест обвиняемой в краже драгоценностей на 12 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В Уфе Октябрьский райсуд продлил арест экс-сотруднице ювелирного магазина, которая в ноябре 2022 года украла драгоценности на суму 12 миллионов рублей. Так, по информации прокуратуры Башкирии, арест продлен еще на один месяц — до 20 февраля 2023 года.
Напомним, что вечером 19 ноября 22-летняя девушка вынесла из магазина украшения. Пропажу обнаружили на следующий день, после изучения камер видеонаблюдения под она сразу попала подозрение. Нашли девушку в родном Дзержинске, однако украшений при ней уже не было. Подозреваемая рассказала, что передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переподписки в мессенджере. На данный момент девушке предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».