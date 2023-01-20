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Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Суд Уфы продлил арест обвиняемой в краже драгоценностей на 12 миллионов рублей

Сегодня, 09:34
Фото: пресс-служба МВД Башкирии.
В ноябре девушка «вынесла» из ювелирного магазина в СТЦ «Меге» драгоценности на общую сумму 12 миллионов рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «кража».

В Уфе Октябрьский райсуд продлил арест экс-сотруднице ювелирного магазина, которая в ноябре 2022 года украла драгоценности на суму 12 миллионов рублей. Так, по информации прокуратуры Башкирии, арест продлен еще на один месяц — до 20 февраля 2023 года.

Напомним, что вечером 19 ноября 22-летняя девушка вынесла из магазина украшения. Пропажу обнаружили на следующий день, после изучения камер видеонаблюдения под она сразу попала подозрение. Нашли девушку в родном Дзержинске, однако украшений при ней уже не было. Подозреваемая рассказала, что передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переподписки в мессенджере. На данный момент девушке предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».

Девушка, укравшая в Уфе ювелирные изделия на 12 млн рублей, рассказала, где украшения
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#Элина Сайфранова#Общество
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