Суд Уфы продлил арест обвиняемой в краже драгоценностей на 12 миллионов рублей

Напомним, что вечером 19 ноября 22-летняя девушка вынесла из магазина украшения. Пропажу обнаружили на следующий день, после изучения камер видеонаблюдения под она сразу попала подозрение. Нашли девушку в родном Дзержинске, однако украшений при ней уже не было. Подозреваемая рассказала, что передала их курьеру, после чего с ней прекратили связь и удалили переподписки в мессенджере. На данный момент девушке предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».