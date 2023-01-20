Стал известен размер материнского капитала в Башкирии в 2023 году

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Министерство финансов Российской Федерации обнародовало сумму, которую в нынешнем 2023 году составит материнский капитал. Изменится она с наступлением следующего месяца, 1 февраля. С наступлением февраля выплата на первого ребенка будет составлять более полумиллиона рублей, а именно 587 тысяч рублей, выплата на второго ребенка составит приблизительно 775,6 тысяч рублей.
Известно, что индексация предстоит не только материнскому капиталу, но и ряду прочих социальных выплат от государства. Изменение размера предстоит более чем 40 социальных выплат, проиндексированы будут пособия по уходу за детьми, выплаты гражданам имеющим инвалидность, выплаты ветеранам и гражданам работавшим на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и прочие выплаты.