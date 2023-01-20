Стал известен размер материнского капитала в Башкирии в 2023 году

Известно, что индексация предстоит не только материнскому капиталу, но и ряду прочих социальных выплат от государства. Изменение размера предстоит более чем 40 социальных выплат, проиндексированы будут пособия по уходу за детьми, выплаты гражданам имеющим инвалидность, выплаты ветеранам и гражданам работавшим на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и прочие выплаты.