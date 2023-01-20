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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Стал известен размер материнского капитала в Башкирии в 2023 году

Сегодня, 07:11
Фото: 1MI

Маткап в Башкирии проиндексируют на 587 тысяч руб на первого ребенка и 775 на второго

Помимо индексации маткапа в нынешнем году проиндексируют ряд социальных выплат.

Министерство финансов Российской Федерации обнародовало сумму, которую в нынешнем 2023 году составит материнский капитал. Изменится она с наступлением следующего месяца, 1 февраля. С наступлением февраля выплата на первого ребенка будет  составлять более полумиллиона рублей, а именно 587 тысяч рублей, выплата на второго ребенка составит приблизительно 775,6 тысяч рублей.

Известно, что индексация предстоит не только материнскому капиталу, но и ряду прочих социальных выплат от государства. Изменение размера предстоит более чем 40 социальных выплат, проиндексированы будут пособия по уходу за детьми, выплаты гражданам имеющим инвалидность, выплаты ветеранам и гражданам работавшим на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции и прочие выплаты.

Вся правда о материнском капитале
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#Общество#Ирина Деревянчук
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