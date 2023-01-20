Снегоплавильный завод на Сагита Агиша в Уфе хотят сдать в эксплуатацию нынешней зимой

На данный момент в Уфе, которая зимой 2022/2023 стала одним из самых снежных городов страны, есть острая необходимость в появлении таких заводов, так как на сегодняшний день в столице работает всего один такой объект на улице Трамвайной. На сайте мэрии после вчерашнего визита чиновников на объект сообщили, что в данный момент строители и чиновники разрабатывают алгоритм, который бы позволил бы сдать полигон до конца нынешней зимы, то есть в запасе 39 дней.