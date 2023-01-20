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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

Снегоплавильный завод на Сагита Агиша в Уфе хотят сдать в эксплуатацию нынешней зимой

Сегодня, 03:42
Фото: 1MI
По договору у подрядчика есть время до середины 2023 года, однако город планирует сделать это быстрее.

В пресс-службе мэрии Уфы рассказали о ходе работ по строительству снегоплавильного пункта на площадке по улице Сагита Агиша близ одной из главных артерий города проспекта Салавата Юлаева. На объект вчера, 19 января, выезжали представители администрации столицы, которые оценили ход работ.

На данный момент в Уфе, которая зимой 2022/2023 стала одним из самых снежных городов страны, есть острая необходимость в появлении таких заводов, так как на сегодняшний день в столице работает всего один такой объект на улице Трамвайной. На сайте мэрии после вчерашнего визита чиновников на объект сообщили, что в данный момент строители и чиновники разрабатывают алгоритм, который бы позволил бы сдать полигон до конца нынешней зимы, то есть в запасе 39 дней.

Мощность полигона на улице Сагита Агиша составит 1200 кубометров снега в сутки с разгрузкой на 5 машин, однако по планам властей, в скором времени в городе будут появляться подобные полигоны, так как для оперативной уборки и утилизации снега городу нужно 5 полигонов. В том числе это позволит и экономить средства, сегодня идущие на «катание» снега по городу на снегоплавильный завод на улице Трамвайной.

Сообщили в пресс-службе мэрии и о том, что во вторую очередь на новом снегоплавильном пункте планируется запустить еще одну установку по утилизации снега на 1200 кубометров снега, что в два раза увеличит производственную мощность комплекса.

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#Ирина Деревянчук#Город
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