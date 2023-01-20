Сбербанк профинансировал строительство многоэтажного жилого дома

— Мы не первый год работаем с Группой компаний «СУ № 1», в которую входит специализированный застройщик ООО СЗ «СУ1-УНИВЕРМАГ». Жилой дом в ЖК «Le CRISTAL» — это уже наш третий совместный проект с холдингом с использованием проектного финансирования. Этот жилой дом располагается за универмагом «Уфа». Застройщиком спроектированы просторные видовые квартиры с качественной отделкой, а в шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, детские сады, школы и торговый комплекс, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.