Сбербанк профинансировал строительство многоэтажного жилого дома

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Жилой дом рассчитан на 25 этажей, 430 квартир и 23 951 тыс. кв. м. жилья. Строительство дома началось в 4 квартале 2022 года, сдача в эксплуатацию запланирована на конец 4 квартала 2025 года.
— Мы не первый год работаем с Группой компаний «СУ № 1», в которую входит специализированный застройщик ООО СЗ «СУ1-УНИВЕРМАГ». Жилой дом в ЖК «Le CRISTAL» — это уже наш третий совместный проект с холдингом с использованием проектного финансирования. Этот жилой дом располагается за универмагом «Уфа». Застройщиком спроектированы просторные видовые квартиры с качественной отделкой, а в шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, детские сады, школы и торговый комплекс, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Продажа квартир осуществляется с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке. Это значит, что деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам.