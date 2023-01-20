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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Сбербанк профинансировал строительство многоэтажного жилого дома

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Сбербанк предоставил финансирование ООО СЗ «СУ1-УНИВЕРМАГ» на строительство жилого дома в ЖК «Le CRISTAL» по ул. Братьев Кадомцевых в Советском районе Уфы. Объем кредитования составил почти 2 млрд рублей.

Жилой дом рассчитан на 25 этажей, 430 квартир и 23 951 тыс. кв. м. жилья. Строительство дома началось в 4 квартале 2022 года, сдача в эксплуатацию запланирована на конец 4 квартала 2025 года.

— Мы не первый год работаем с Группой компаний «СУ № 1», в которую входит специализированный застройщик ООО СЗ «СУ1-УНИВЕРМАГ». Жилой дом в ЖК «Le CRISTAL» — это уже наш третий совместный проект с холдингом с использованием проектного финансирования.  Этот жилой дом располагается за универмагом «Уфа». Застройщиком спроектированы просторные видовые квартиры с качественной отделкой, а в шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, детские сады, школы и торговый комплекс, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

Продажа квартир осуществляется с использованием счетов эскроу, открытых в Сбербанке. Это значит, что деньги на этих счетах будут храниться до завершения строительства и передачи квартир дольщикам.

 

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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