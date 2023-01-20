Руководитель «Медтехники» рассказал о приостановке своего членства в «Единой России»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В СМИ появилась информация о решении приостановить членство руководителя компания «Медтехника» Рустама Аминева в партии «Единая Россия». Как сообщают «Пруфы» решение было принято якобы в соответствии с п. 4.4.4. Устава партии «Единая Россия».
Отметим, что пункт 4.4.4. опубликованного на сайте партии Устава гласит следующее:
— Членство в Партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, приостанавливается по решению органов, перечисленных в п. 4.2.1 настоящего Устава.
Однако официальной информации о возбуждении уголовного дела не было. В пресс-службе СК Башкирии, корреспонденту Mkset эту информацию не подтвердили.
Оперативно прокомментировать информацию в пресс-службе регионального отделения партии не смогли, попросив направить официальный запрос на электронную почту.
Сам Рустам Аминев сообщил Mkset, что вообще не знал о свое членстве в партии, так как уже более 14 лет он не платит партийные взносы.
— Я вступал в «Единую Россию» в 2006 или 2007 году, точно уже и не вспомню, когда еще работал врачом в республиканском перинатальном центре. С 2008 года я там не работаю и уже больше 14 лет не плачу партийные взносы и не хожу на их собрания, ни в каких комитетах не числюсь и нигде у них не появляюсь. Если честно, я и не знал, что всё еще числюсь в партии, — Рустам Аминев.
Однако подчеркнул, что предприятие, которое находится под его руководством, выступает меценатом и оказывает поддержку «Единой России» на благотворительных мероприятиях.
Напомним, что 17 января в СМИ появилась информация о задержании Управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой, а в самом управлении якобы проводились обыски. Причиной задержания якобы могли стать поставки контрафактного оборудования в строящиеся объекты через аффилированные с ООО «Медтехника» компании, руководителем которого является Рустам Аминев.
Спустя время власти опровергли эту информацию заявив, что «проводились выездные мероприятия в штатном режиме», а все сотрудники УКС на рабочих местах и продолжают исполнять свои обязанности.