Руководитель «Медтехники» рассказал о приостановке своего членства в «Единой России»

— Я вступал в «Единую Россию» в 2006 или 2007 году, точно уже и не вспомню, когда еще работал врачом в республиканском перинатальном центре. С 2008 года я там не работаю и уже больше 14 лет не плачу партийные взносы и не хожу на их собрания, ни в каких комитетах не числюсь и нигде у них не появляюсь. Если честно, я и не знал, что всё еще числюсь в партии, — Рустам Аминев.

Однако подчеркнул, что предприятие, которое находится под его руководством, выступает меценатом и оказывает поддержку «Единой России» на благотворительных мероприятиях.

Напомним, что 17 января в СМИ появилась информация о задержании Управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой, а в самом управлении якобы проводились обыски. Причиной задержания якобы могли стать поставки контрафактного оборудования в строящиеся объекты через аффилированные с ООО «Медтехника» компании, руководителем которого является Рустам Аминев.

Спустя время власти опровергли эту информацию заявив, что «проводились выездные мероприятия в штатном режиме», а все сотрудники УКС на рабочих местах и продолжают исполнять свои обязанности.