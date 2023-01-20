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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Песков снова высказался о частичной мобилизации в России

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента прокомментировал ответ администрации президента, в котором говорится о том, что частичная мобилизация продолжается

В Кремле в вопросе частичной мобилизации призывают ориентироваться на слова президента РФ Владимира Путина, который ранее заявил о её завершении.

К пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову обратились с просьбой прокомментировать ситуацию с запросом в администрацию президента депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Ранее тот направил обращение с просьбой к президенту об издании указа о завершении частичной мобилизации.В полученном депутатом ответе сообщалось, что действие президентского указа о частичной мобилизации продолжается.

В свою очередь, комментируя данную ситуацию Дмитрий Песков рекомендовал ориентироваться на слова президента о завершении мобилизационных мероприятий, подчеркнув, что необходимое количество военнослужащих уже было набрано в рамках мобилизационных мероприятий.

— Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться, — отметил Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прояснить, что подразумевает фраза «действие указа продолжается», упомянутая в письме, полученном депутатом, Песков сообщил, что ему нужно будет уточнить информацию.  

— Мне нужно уточнить будет. Думаю, что скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина, — ответил пресс-секретарь главы государства.
#Азамат Нухов#Общество
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