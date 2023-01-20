Песков снова высказался о частичной мобилизации в России

К пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову обратились с просьбой прокомментировать ситуацию с запросом в администрацию президента депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. Ранее тот направил обращение с просьбой к президенту об издании указа о завершении частичной мобилизации.В полученном депутатом ответе сообщалось, что действие президентского указа о частичной мобилизации продолжается.