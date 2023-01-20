Памятник Рахимову, неожиданные высказывания мэра и перебои с электричеством

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Власти намерены установить в Уфе памятник первому президенту республики Башкортостан Муртазе Рахимову. Так, сити-менеджеру Ратмиру Мавлиеву было поручено в течение трёх дней подготовить предложения по данному вопросу. Известно, что автором памятника станет скульптор Салават Щербаков, ранее создавший памятник генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.
В Уфе 18-летний парень заерзал собственную мать после того, как та в ходе уборки выбросила его блокнот. По информации телеграм-канала Mash Batash, в блокноте парня были записаны логины-пароли.
Как сообщал ранее Mkset, в ходе визита в Уфу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Как стало известно сегодня, одной из тем, на которую Владимир Путин обратил особое внимание, стала организация работы скорой помощи в регионе. Так, глава республики обратился к министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину, отметив, что ждет от него предложений по данному вопросу.
Глава республики Радий Хабиров назвал справедливыми возмущения жителей республики в связи с отсутствием электричества в домах. Отметим, что жители республики в зимний период неоднократно жаловались на отключения электроэнергии. Примечательно, что аварийное отключение электроэнергии затронуло сегодня жителей более чем 300 домов в частном секторе Кировского района. Отметим, что сегодня, 20 января, без света в Уфе вновь остались жители поселка Нагаево, а несколькими днями ранее из-за ДТП без электричества остались жители нескольких улиц в Нижегородке.
На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что в Уфе сотрудники ФСБ задержали директора Управления капитального строительства Инну Иксанову. По версии издания «Пруфы», вероятной причиной задержания могли стать поставки контрафактного оборудования в строящиеся объекты через компании, аффилированные с ООО «Медтехника». Как сообщает издание со ссылкой на источник, директор «Медтехники» Рустам Аминев якобы также был задержан. Позднее ситуацию прокомментировали власти, сообщив, что задержаний не было, а выездные мероприятия проводились в штатном режиме.
В Татышлинском районе республики состоялись похороны погибшего в ходе СВО Фаниса Хусаинова. На траурной церемонии наряду с родными и близкими погибшего присутствовал глава республики Радий Хабиров. Фанис Хусаинов был посмертно представлен к ордену генерала Шаймуратова — награду вручили его матери. Руководитель региона также призвал муниципальные власти увековечить память о погибшем.
Мэр города Агидель Фанис Гильванов призвал пользователей соцсетей «заткнуться». Так сити-менеджер отреагировал на критику под постом в местной группе в соцсетях о сборе жестяных банок для изготовления окопных свечей. Фанис Гильванов заявил, что сбор жестяных банок и парафина проводится среди жителей не из-за того, что военнослужащим чего-то не хватает, а для того, чтобы граждане могли быть причастными к общему делу. Отметим, что высказывания Гильванова вызвали бурную реакцию среди пользователей соцсетей — самые интересные комментарии и реакции жителей Башкирии Mkset собрал здесь.
Уже не первый год родители школьников в Башкирии жалуются на питание в столовых. По их словам, еда там невкусная и часто подается холодной. Власти же настаивают на том, что с едой в школьных столовых все в порядке, единственная проблема — это неправильные пищевые привычки детей. Mkset провел собственное расследование с целью выяснить, как на самом деле обстоят дела со школьным питанием.