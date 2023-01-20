Памятник Рахимову, неожиданные высказывания мэра и перебои с электричеством

В Татышлинском районе республики состоялись похороны погибшего в ходе СВО Фаниса Хусаинова. На траурной церемонии наряду с родными и близкими погибшего присутствовал глава республики Радий Хабиров. Фанис Хусаинов был посмертно представлен к ордену генерала Шаймуратова — награду вручили его матери. Руководитель региона также призвал муниципальные власти увековечить память о погибшем.

Мэр города Агидель Фанис Гильванов призвал пользователей соцсетей «заткнуться». Так сити-менеджер отреагировал на критику под постом в местной группе в соцсетях о сборе жестяных банок для изготовления окопных свечей. Фанис Гильванов заявил, что сбор жестяных банок и парафина проводится среди жителей не из-за того, что военнослужащим чего-то не хватает, а для того, чтобы граждане могли быть причастными к общему делу. Отметим, что высказывания Гильванова вызвали бурную реакцию среди пользователей соцсетей — самые интересные комментарии и реакции жителей Башкирии Mkset собрал здесь.

Уже не первый год родители школьников в Башкирии жалуются на питание в столовых. По их словам, еда там невкусная и часто подается холодной. Власти же настаивают на том, что с едой в школьных столовых все в порядке, единственная проблема — это неправильные пищевые привычки детей. Mkset провел собственное расследование с целью выяснить, как на самом деле обстоят дела со школьным питанием.