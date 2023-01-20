Новая сыроварня ТИЧИНО способствует развитию туризма в Костромской области

Posted 20 января 2023, 11:35
Published 20 января 2023, 11:35
Modified 20 января 2023, 11:36
Updated 20 января 2023, 11:36
Открытие сыроварни положительно отразится на развитии внутреннего туризма и создании положительного имиджа Костромской области. Об этом информирует gradnews.ru.
Данные "СберАналитики" говорят о том, что более миллиона человек уже посетили Костромскую область в январе - ноябре. За счет этого происходит продвижение продукции региональных производителей, развиваются уникальные бренды, например «Кострома сырная». В последние годы объемы производства сыров в Костромской области выросли более чем вдвое.
Замглавы Костромской области Юрий Маков прибыл на торжественную церемонию открытия сыроварни ТИЧИНО. По его словам, регион является отличным туристическим местом. Сыроварня ТИЧИНО поможет нарастить туристический поток и не будет пустовать, уверен Маков.
Президент некоммерческого партнерства «Золотое кольцо» Марина Филимонова отметила технологическое помещение, где оборудовали саму сыроварню. Объект уникален своей гостевой комнатой, в которой посетители в любое время имеют возможность увидеть за стеклянной перегородкой процесс сыроварения. Кроме того, они смогут угоститься свежесваренными сырами.
В скором времени ежедневное производство сыра в Будихине увеличится до 50 килограммов. Там станут изготавливать примерно 20 видов сыра. Из других регионов уже начали приходить запросы на покупку костромской продукции.
Новый туристический объект стал поистине уникальным, ведь в Костроме сыр начали готовить по рецепту домашней сыроварни из швейцарского кантона Тичино. Секрет заключается в правильном молоке от правильных коров, которых не кормят хлебом и содержат в чистоте. Надо помнить и о мастерстве сыроделов, которые буквально чувствуют, как рождается сыр. Кроме того, важную роль играет современная швейцарская технология.
Юрий Маков уверен, что сыроварня ТИЧИНО положительно скажется на гастрономическом имидже Костромской области. Это, несомненно, вызовет интерес у населения и гостей региона. В ней посетителей угостят различными сырами, можно будет попробовать быстрые, полутвердые и выдержанные сыры (от месяца, полугода и более).
Кострома станет столицей отечественного сыроделия. В ней более 140 лет назад заложены традиции сыроварения. Сегодня их бережно хранит и развивает персонал авторской сыроварни ТИЧИНО.