Новая сыроварня ТИЧИНО способствует развитию туризма в Костромской области

Новый туристический объект стал поистине уникальным, ведь в Костроме сыр начали готовить по рецепту домашней сыроварни из швейцарского кантона Тичино. Секрет заключается в правильном молоке от правильных коров, которых не кормят хлебом и содержат в чистоте. Надо помнить и о мастерстве сыроделов, которые буквально чувствуют, как рождается сыр. Кроме того, важную роль играет современная швейцарская технология.