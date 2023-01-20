«Невоспитанный и ржачный»: жители Башкирии о мэре Агидели, который велел «заткнуться»

Пожалуй, самым скандальным было высказывание теперь уже экс-главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Напомним, летом 2020 район гудел протестами в ходе защиты шихана Куштау. Тогда по интернету разлетелась видеозапись, на которой человек, похожий на Абдрахманова, принимал участие в разгоне протестующих на Куштау и прогонял защитников горы нецензурным выражением. Между тем, сам госслужащий заявлял, что это был не он, а лишь похожий на него человек.