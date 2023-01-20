«Невоспитанный и ржачный»: жители Башкирии о мэре Агидели, который велел «заткнуться»

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19 января мэр Агидели Фанис Гильванов, комментируя в городском паблике «Агидель Онлайн» во «Вконтакте» пост помощи по сбору жестяных банок для изготовления окопных свечей участникам СВО, посоветовал «заткнуться» критикам такой гумпомощи. Ранее пользователи соцсети в ответ на призыв помочь найти жестяные банки удивились тому, что военнослужащие используют изготовленные вручную свечи, а не диодные фонарики. Фанис Гильванов, что называется, ворвался в комменты и высказал все, что думает на эту тему.
— Обращаюсь ко всем недобрым, которые в комментариях свой яд разбрызгивают. Извините дорогие агидельцы, не могу не высказать свои эмоции. Мы делаем это не от того, что там что-то не хватает, а от того, чтобы быть причастным. Чтобы хоть как-то показать, что мы не равнодушные зрители. Я уверен в том, когда придут домой наши ребята, с нас спросят: " Что вы сделали ребята, дорогие наши соседи, коллеги, друзья…?» Непременно спросят. Что вы ответите Альберт (ы), Радик, Августа и Мур Муры (Вы думаете, если скрываетесь за фейковым именем, Вы останетесь на стороне?) и некоторые другие. Вас таких мало!!! Но от вас всего недоброго очень много. Не побоюсь быть жестким, хотя возможно моя должность призывает меня быть сдержанным: «За-мол-чите!!! Заткнитесь!!! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей за суверенитет нашей страны!!! И не получится сделать так, чтобы мужики бегали на улице в женских платьях и целовались друг с другом… Фу… А ответить вам придется!» — написал Гильванов в комментарии (орфография и пунктуация автора сохранена — прим.ред.).
— Наконец-то я узнала цель СВО. Оказывается, чтобы мужики в женских платьях не бегали, — пишет Галина.
— Если уж из-за парафина и жестянок не смог сдержаться, что говорить про серьёзные вопросы, — рассуждает Елена.
— Ржачный мэр, откуда только такого невоспитанного нашли? Лучше бы об экономике думал и как прокормить людей Агидели, а не о платьях, — пишет анонимный пользователь.
А вот Линар Г. уверен в правильности слов мэра Агидели, а Гульназ Ф. полагает, что ответ мэра на критику — «ответ настоящего мужчины». Поддерживает его также Лилия С. и заявляет, что «враги не дремлют».
— И правильно написал. Мы, жители, всецело поддерживаем нашего мэра. А враги не дремлют, уже и суда разнесли. Это что ж такое творится.? а? Группа поддерживает тех, кто против поддержки наших солдат? — Лилия С.
К слову, это далеко не первый случай, когда из ряда вон выходящие высказывания госслужащих Башкирии разбирали на цитаты.
Пожалуй, самым скандальным было высказывание теперь уже экс-главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Напомним, летом 2020 район гудел протестами в ходе защиты шихана Куштау. Тогда по интернету разлетелась видеозапись, на которой человек, похожий на Абдрахманова, принимал участие в разгоне протестующих на Куштау и прогонял защитников горы нецензурным выражением. Между тем, сам госслужащий заявлял, что это был не он, а лишь похожий на него человек.
Спустя время в жители Ишимбая выступили против главы района и потребовали его отставки, а по истечению его полномочий обратились к Радию Хабирову не допустить его следующие выборы. Однако Азамат Абдрахманов по итогу голосования районных депутатов был избран на новый срок. А позже, в ноябре 2021 года, чиновник получил повышение — его назначили руководителем аппарата правительства Башкирии.
Еще одним запомнившимся выражением стала фраза экс-мэра Сибая Рустема Афзалова. К слову, за инцидент с Афзаловым пришлось извиняться самому главе Башкирии, а саму историю даже прокомментировали в Кремле.
Дело в том, что в феврале 2019 года жители Сибая записали видеообращение к Владимиру Путину и назначили сбор подписей, причиной тому послужила экологическая ситуация в городе. Спустя несколько дней на встрече с жителями Рустем Афзалов высказался по этому поводу довольно эмоционально, назвав одного из общественников «козлом» и «экскрементом» (при этом, мэр, вероятно, оговорился и имел в виду слово «экстремист»).
— Кто видел то видеообращение, которое сделали в воскресенье? Человек живёт в Баймаке, регулярно избивает свою жену, имеет пять судимостей, и вот такой, извините за выражение, козёл стоит у меня на площади, на нашей сибайской площади, и готовит обращение к главному человеку нашей страны. Я понимаю, если бы был уважаемый человек, а тут какой-то непонятный «экскремент» вышел и такое делает, — высказался тогда Афзалов.
— Если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобное высказывание, — отметил Дмитрий Песков.
В декабре 2021 года не сдержался и тогда еще и. о. министра ЖКХ Башкирии Алан Марзаев. Госслужащий записал голосовое сообщение, судя по всему, в одном из рабочих чатов, в котором использовал нецензурные выражения — вероятно, таким образом мотивируя подчиненных лучше убирать улицы от снега.
— Завтра <…> все надо вылизать максимально, начиная с центральных улиц и уходим по бокам. К приезду шефа все должно быть [убрано]. Скидывай мне улицы, я буду ночью объезжать и вечером сейчас после работы буду объезжать. Кто где работает, — отдавал поручения Алан Марзаев в аудиозаписи.
Какое-то время спустя чиновник все же признался, что на данной аудиозаписи прозвучал именно его голос. А в августе 2022 года Алан Марзаев получил повышение и был назначен вице-премьером правительства Башкортостана.
Mkset запросил комментарий в администрации главы Башкирии, чтобы узнать, как там оценивают такие выходки чиновников. А будет ли нынешний мэр Агидели исходя из складывающейся тенденции переведен на другую должность, покажет время.