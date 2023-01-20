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Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Тела двух уроженцев Башкирии обнаружены в отеле Москвы: вскрылись новые подробности

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI

Найденные в номере отеля уроженцы Башкирии могли пролежать мертвыми около двух дней

Стали известны новые подробности резонансного происшествия

Смерть двух уроженцев Башкирии, найденных ранее в одном из московских отелей, могла наступить наступить ещё два дня назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что погибшими оказались 22-летний молодой человек и 22-летняя девушка.

Напомним, ранее в одном из номеров отеля на Ярославском шоссе в Москве были найдены тела двух молодых людей. Отмечается, что на телах не было обнаружено признаков насильственной смерти, однако в номере был найден пакет с порошком неустановленного происхождения.

 

#Общество#Азамат Нухов
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