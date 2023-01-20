Тела двух уроженцев Башкирии обнаружены в отеле Москвы: вскрылись новые подробности

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Смерть двух уроженцев Башкирии, найденных ранее в одном из московских отелей, могла наступить наступить ещё два дня назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что погибшими оказались 22-летний молодой человек и 22-летняя девушка.
Напомним, ранее в одном из номеров отеля на Ярославском шоссе в Москве были найдены тела двух молодых людей. Отмечается, что на телах не было обнаружено признаков насильственной смерти, однако в номере был найден пакет с порошком неустановленного происхождения.