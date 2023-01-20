На дорогах Башкирии в эти выходные пройдут массовые проверки водителей

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии проведут массовые рейды на дорогах республики. Профилактические мероприятия пройдут в грядущие выходные — с 21 по 22 января. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что приоритетной задачей при проведении рейдов будет предотвращение ДТП, а также выявление нарушений правил дорожного движения и случаев нетрезвого вождения. Подчеркивается, что в мероприятиях примет участие максимальное количество личного состава.