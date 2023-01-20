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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

На дорогах Башкирии в эти выходные пройдут массовые проверки водителей

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI
В профилактических мероприятиях будут задействованы максимальное количество личного состава

Сотрудники Госавтоинспекции Башкирии проведут массовые рейды на дорогах республики. Профилактические мероприятия пройдут в грядущие выходные — с 21 по 22 января. Об этом сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что приоритетной задачей при проведении рейдов будет предотвращение ДТП, а также выявление нарушений правил дорожного движения и случаев нетрезвого вождения. Подчеркивается, что в мероприятиях примет участие максимальное количество личного состава.  

#Азамат Нухов#Общество
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