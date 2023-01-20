Крещенские морозы отменяются: на выходных в горах Башкирии потеплеет до 0 градусов

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Крещенские морозы, которые обычно стоят перед и после праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января, в нынешнем году в Башкирии не ожидаются. Вероятно морозы «выложились на максимум» в начале рабочей недели после новогодних праздников и теперь у морозов нет ресурса продолжать свою власть на территории республики. Так уже сегодня, 20 января, дневная температура воздуха составит по республике от -7 до -12 градусов, а в горных районах и вовсе поднимется до -2 градусов.
Ночь на субботу значительного потепления не обещает, даже наоборот, местами температура воздуха составил -24 градусов, в среднем показатель по республике прогнозируется в пределах от -11 до -16 градусов. А вот днем в горных районах прогнозируются те самые 0 градусов, что неожиданно и для конца января и для горных районов. В целом по региону дневная температура составит от -5 до -10 градусов.