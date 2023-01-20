Крещенские морозы отменяются: на выходных в горах Башкирии потеплеет до 0 градусов

Крещенские морозы, которые обычно стоят перед и после праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января, в нынешнем году в Башкирии не ожидаются. Вероятно морозы «выложились на максимум» в начале рабочей недели после новогодних праздников и теперь у морозов нет ресурса продолжать свою власть на территории республики. Так уже сегодня, 20 января, дневная температура воздуха составит по республике от -7 до -12 градусов, а в горных районах и вовсе поднимется до -2 градусов.