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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Крещенские морозы отменяются: на выходных в горах Башкирии потеплеет до 0 градусов

Сегодня, 05:01
Фото: 1MI

В Башкирии на выходных ожидается потепление до -5 градусов, в горах потеплеет до 0

Погода продолжает преподносить сюрпризы.

Крещенские морозы, которые обычно стоят перед и после праздника Крещения Господня, который отмечается 19 января, в нынешнем году в Башкирии не ожидаются. Вероятно морозы «выложились на максимум» в начале рабочей недели после новогодних праздников и теперь у морозов нет ресурса продолжать свою власть на территории республики. Так уже сегодня, 20 января, дневная температура воздуха составит по республике от -7 до -12 градусов, а в горных районах и вовсе поднимется до -2 градусов.

Ночь на субботу значительного потепления не обещает, даже наоборот, местами температура воздуха составил -24 градусов, в среднем показатель по республике прогнозируется в пределах от -11 до -16 градусов. А вот днем в горных районах прогнозируются те самые 0 градусов, что неожиданно и для конца января и для горных районов. В целом по региону дневная температура составит от -5 до -10 градусов.

#Ирина Деревянчук#Общество
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