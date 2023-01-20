Госсобрание Башкирии предложило повысить предельный возраст пребывания на госслужбе

Кроме того, Толкачев напоминает, что ранее был повышен предельный возраст для госслужащих в аппаратах Совета Федерации, Госдуме и исполнительных органов. Однако, по мнению спикера, опытные работники востребованы также и в законодательных органах власти субъектов РФ.