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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Госсобрание Башкирии предложило повысить предельный возраст пребывания на госслужбе

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
Законопроект был внесен в Госдуму РФ.

Парламент Башкирии предложил повысить предельный возраст пребывания на госслужбе с 65 до 70 лет. Как сообщает пресс-служба Госсобрания, законопроект был внесен в Госдуму РФ.

Сам законопроект, по мнению спикера парламента Константина Толкачева, «направлен на сохранение на государственной гражданской службе высококвалифицированных работников аппаратов региональных парламентов».

Кроме того, Толкачев напоминает, что ранее был повышен предельный возраст для госслужащих в аппаратах Совета Федерации, Госдуме и исполнительных органов. Однако, по мнению спикера, опытные работники востребованы также и в законодательных органах власти субъектов РФ.

Так, законопроект прошел предварительное рассмотрение и до 21 февраля комитет Думы будет принимать отзывы и предложения по данной инициативе.

#Элина Сайфранова
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