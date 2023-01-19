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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

«Заткнитесь»: мэр города в Башкирии ответил жителям на критику гумпомощи для нужд СВО

Сегодня, 08:45
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI

Мэр Агидели посоветовал «заткнуться» критиковавшим сбор жестяных банок в зону СВО

Эмоциональное обращение сити-менеджера заметили пользователи соцсетей

В Башкирии мэр города Агидель Фанис Гильванов призвал «заткнуться» граждан, раскритиковавших пост в местной группе в соцсетях о сборе жестяных банок для изготовления окопных свечей.

В группе «Агидель Онлайн» был опубликован пост о сборе жестяных банок и парафина для изготовления окопных свечей. В комментариях под постом пользователи выразили свое удивление тем, что военнослужащие используют изготовленные вручную свечи, а не, к примеру, диодные фонарики. Под публикацией разгорелась оживленная дискуссия, на которую, судя по всему, обратил внимание в том числе сити-менеджер.

Так, Фанис Гильванов заявил, что сбор жестяных банок и парафина проводится среди жителей не из-за того, что военнослужащим чего-то не хватает, а для того, чтобы граждане могли быть причастными к общему делу. При этом мэр подчеркнул, что обращается к тем, кто ранее выступил в комментариях с критикой сбора, подчеркнув, что не может сдержать эмоций.

— Не побоюсь быть жестким, хотя возможно моя должность призывает меня быть сдержанным: «За-мол-чите!!! Заткнитесь!!! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей за суверенитет нашей страны!!! И не получится сделать так, чтобы мужики бегали на улице в женских платьях и целовались друг с другом… Фу… А ответить вам придется!»

#Азамат Нухов
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