«Заткнитесь»: мэр города в Башкирии ответил жителям на критику гумпомощи для нужд СВО

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Башкирии мэр города Агидель Фанис Гильванов призвал «заткнуться» граждан, раскритиковавших пост в местной группе в соцсетях о сборе жестяных банок для изготовления окопных свечей.
В группе «Агидель Онлайн» был опубликован пост о сборе жестяных банок и парафина для изготовления окопных свечей. В комментариях под постом пользователи выразили свое удивление тем, что военнослужащие используют изготовленные вручную свечи, а не, к примеру, диодные фонарики. Под публикацией разгорелась оживленная дискуссия, на которую, судя по всему, обратил внимание в том числе сити-менеджер.
Так, Фанис Гильванов заявил, что сбор жестяных банок и парафина проводится среди жителей не из-за того, что военнослужащим чего-то не хватает, а для того, чтобы граждане могли быть причастными к общему делу. При этом мэр подчеркнул, что обращается к тем, кто ранее выступил в комментариях с критикой сбора, подчеркнув, что не может сдержать эмоций.
— Не побоюсь быть жестким, хотя возможно моя должность призывает меня быть сдержанным: «За-мол-чите!!! Заткнитесь!!! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей за суверенитет нашей страны!!! И не получится сделать так, чтобы мужики бегали на улице в женских платьях и целовались друг с другом… Фу… А ответить вам придется!»