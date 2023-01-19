Юрист компании «Легко и Законно» рассказал об условиях для проведения банкротства

Кроме того, важно, чтобы должник не скрывал свои доходы или имущество, иначе суд, обнаружив это, попросту откажет в объявлении банкротства. Также стоит иметь в виду, что через процедуру можно списать подавляющее большинство различных задолженностей, но есть ряд обязательств, от которых таким образом не избавиться. Это, в частности, задолженность по алиментам, ущерб по причинению вреда здоровью и долги, возникшие вследствие совершенного преступления.