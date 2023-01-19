Юрист компании «Легко и Законно» рассказал об условиях для проведения банкротства

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Важно понимать, что банкротство не является панацеей, и есть ряд обязательных условий, без соблюдения которых провести данную процедуру невозможно. Управляющий партнер юридической компании «Легко и Законно», руководитель ее юридического департамента Семен Кострикин специально для редакции Mkset рассказал об обязательных критериях федерального законодательства в отношении физлиц.
Итак, весь процесс регулируется ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно документу, банкротство подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами.
Первое, что нужно знать: сумма долга не имеет значение, списать через процедуру банкротства можно даже сравнительно небольшой долг в размере 200-300 тысяч рублей. При этом, по мнению специалиста, процедура может не подойти тем, у кого есть имущество, помимо единственного жилья, стоимость которого превышает общую сумму всех долгов, или ежемесячный доход, превышающий совокупный ежемесячный платеж по всем кредитам. В подобных случаях необходимо анализировать конкретные ситуации должников:
— Без помощи юриста вы не сможете оценить риски: банкротство — это не простой судебный процесс, он работает в рамках множества нормативных актов. Только эксперт в этой сфере поможет списать долги без потерь.
Кроме того, важно, чтобы должник не скрывал свои доходы или имущество, иначе суд, обнаружив это, попросту откажет в объявлении банкротства. Также стоит иметь в виду, что через процедуру можно списать подавляющее большинство различных задолженностей, но есть ряд обязательств, от которых таким образом не избавиться. Это, в частности, задолженность по алиментам, ущерб по причинению вреда здоровью и долги, возникшие вследствие совершенного преступления.
Суд примет заявку должника и только при соблюдении всех озвученных условий, проанализировав его доходы и имущество, одобрит прохождение процедуры банкротства. На принятие этого решения требуется до трех месяцев с момента судебного заседания.
— После одобрения прекращается начисление штрафов и пени, а кредиторы и коллекторы больше не могут у вас ничего требовать, — отмечает Семен Кострикин. — С этого момента все вопросы решает финансовый управляющий от саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Чтобы заявление было одобрено в кратчайшие сроки, важно подойти к выполнению необходимых требований профессионально. Безусловно, быстро и грамотно провести процедуру поможет только эксперт по ведению дел по банкротству граждан.
ИП Салимгареев А.А.