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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Власти подтвердили гибель командира взвода добровольцев Доставалова Васима Камалова

Сегодня, 11:42
Фото: 1MI
Похороны пройдут завтра, 20 января.

В ходе специальной военной операции скончался уроженец Чишминского района 46-летний старший прапорщик Васим Камалов. Как сообщает издание «Пруфы»,мужчина являлся командиром взвода добровольческого отряда им. Александра Доставалова. 

Гибель Васима Камалова корреспонденту Mkset также подтвердили в администрации Чишминского района, дополнительно сообщив, что похороны состоится завтра, 20 января, в поселке Чишмы. 

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