Власти подтвердили гибель командира взвода добровольцев Доставалова Васима Камалова

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В ходе специальной военной операции скончался уроженец Чишминского района 46-летний старший прапорщик Васим Камалов. Как сообщает издание «Пруфы»,мужчина являлся командиром взвода добровольческого отряда им. Александра Доставалова.
Гибель Васима Камалова корреспонденту Mkset также подтвердили в администрации Чишминского района, дополнительно сообщив, что похороны состоится завтра, 20 января, в поселке Чишмы.