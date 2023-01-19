В Уфе волонтеры пытаются спасти молодого стаффордширского терьера

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Юту хотели усыпить. Об этом информирует «КП-Уфа».
По неподтвержденным данным, хозяина пса посадили в тюрьму. Его родственникам собака не нужна. Они говорят, что не прокормят животное. стаффорда решил усыпить.
Зоозащитница Елена Жданова попросила родных прежнего хозяина Юты подержать у себя животное еще несколько дней. Собака не проявляет агрессии. Она абсолютно здорова.
Сейчас зоозащитники забрали пса. Они ищут Юте нового хозяина. При этом собаку не отдадут в съемную квартиру, вольер или будку (стаффордширские терьеры не живут на улице). Новый хозяин должен знать породу и понимать, как с ней обращаться.