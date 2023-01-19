В Уфе волонтеры пытаются спасти молодого стаффордширского терьера

Сейчас зоозащитники забрали пса. Они ищут Юте нового хозяина. При этом собаку не отдадут в съемную квартиру, вольер или будку (стаффордширские терьеры не живут на улице). Новый хозяин должен знать породу и понимать, как с ней обращаться.