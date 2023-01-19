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Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

В Уфе волонтеры пытаются спасти молодого стаффордширского терьера

Сегодня, 08:53
В административном центре Башкирии активисты спасают молодую самку стаффордширского терьера.

Юту хотели усыпить. Об этом информирует «КП-Уфа».

По неподтвержденным данным, хозяина пса посадили в тюрьму. Его родственникам собака не нужна. Они говорят, что не прокормят животное. стаффорда решил усыпить.

Зоозащитница Елена Жданова попросила родных прежнего хозяина Юты подержать у себя животное еще несколько дней. Собака не проявляет агрессии. Она абсолютно здорова.

Сейчас зоозащитники забрали пса. Они ищут Юте нового хозяина. При этом собаку не отдадут в съемную квартиру, вольер или будку (стаффордширские терьеры не живут на улице). Новый хозяин должен знать породу и понимать, как с ней обращаться.

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