В Уфе суд вынес приговор инспектору ГИБДД, занимавшемуся выдачей водительских прав

По решению суда мужчина обязан выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей и лишить его специального звания. Также в течение трех лет он не сможет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административной-хозяйственных полномочий.



Мужчина признал вину в совершенных преступлениях. Приговор не вступил в законную силу.



