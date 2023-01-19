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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

В Уфе суд вынес приговор инспектору ГИБДД, занимавшемуся выдачей водительских прав

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
Мужчина за вознаграждение вносил в базу данных ложные сведения, благодаря чему 20 человек незаконно получили водительские удостоверения

Сотрудника госавтоинспекции из Воронежской области признали виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий, а также служебном подлоге. Соответствующее решение вынес ранее Калининский районный суд Уфы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сообщается, что подсудимый, пользуясь служебным положением, на протяжении двух лет вносил в базу данных несоответствующие действительности сведения о сроке сдачи водительского удостоверения в ГИБДД, а также отметку об окончании течения срока лишения специального права. Таким образом 20 граждан смогли незаконно получить водительские удостоверения. Суммарно за свои услуги подсудимый получил сумму порядка 665 тысяч рублей.

По решению суда мужчина обязан выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей и лишить его специального звания. Также в течение трех лет он не сможет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административной-хозяйственных полномочий. 

Мужчина признал вину в совершенных преступлениях. Приговор не вступил в законную силу.

#Азамат Нухов#Общество
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