В Уфе компания «Башгражданстрой» построит Центр фехтования за 1,35 миллиарда рублей

В техзадании указано, что центр будет построен в квартале южной части жилого района «Затон-Восточный». Также известно, что на первом этаже здания будет располагаться вестибюль, гардероб, два спортивных зала, тренерские помещения, раздевалки, буфет, комментаторская площадь, комната судей, а также сауна, медицинский кабинет и магазин. На втором этаже будут размещены комнаты отдыха, конференц-зал, зрительские трибуны, тренажерный и спортивный залы, две раздевалки и выставочная зона.