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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В Уфе компания «Башгражданстрой» построит Центр фехтования за 1,35 миллиарда рублей

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
Информация о подрядчике появилась на сайте Госзакупок.

Стало известно, что Центр фехтования в Уфе построит компания «Башгражданстрой». Стоимость контракта, согласно данным на сайте Госзакупок, составила 1 миллиард 35 миллионов рублей, компания не стала снижать начальную стоимость тендера.

В техзадании указано, что центр будет построен в квартале южной части жилого района «Затон-Восточный». Также известно, что на первом этаже здания будет располагаться вестибюль, гардероб, два спортивных зала, тренерские помещения, раздевалки, буфет, комментаторская площадь, комната судей, а также сауна, медицинский кабинет и магазин. На втором этаже будут размещены комнаты отдыха, конференц-зал, зрительские трибуны, тренажерный и спортивный залы, две раздевалки и выставочная зона.

Все работы необходимо будет завершить в июне 2024 года к 450-летию Уфы. Известно, что центр будет назван в честь заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова. 

Спортивные центры и ремонт арочного моста — что известно о подготовке к 450-летию Уфы
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#Элина Сайфранова#Город
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