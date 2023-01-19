В Уфе компания «Башгражданстрой» построит Центр фехтования за 1,35 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Стало известно, что Центр фехтования в Уфе построит компания «Башгражданстрой». Стоимость контракта, согласно данным на сайте Госзакупок, составила 1 миллиард 35 миллионов рублей, компания не стала снижать начальную стоимость тендера.
В техзадании указано, что центр будет построен в квартале южной части жилого района «Затон-Восточный». Также известно, что на первом этаже здания будет располагаться вестибюль, гардероб, два спортивных зала, тренерские помещения, раздевалки, буфет, комментаторская площадь, комната судей, а также сауна, медицинский кабинет и магазин. На втором этаже будут размещены комнаты отдыха, конференц-зал, зрительские трибуны, тренажерный и спортивный залы, две раздевалки и выставочная зона.
Все работы необходимо будет завершить в июне 2024 года к 450-летию Уфы. Известно, что центр будет назван в честь заслуженного тренера РСФСР и СССР Рамиля Аюпова.