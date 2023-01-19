В Уфе к 2024 году планируют высадку 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников

Сообщается, что за 2022-й год в башкирской столице высадили порядка семи тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников. Заложено 40 аллей с высадкой порядка полутора тысяч различных деревьев, в том числе декоративных. Ведётся работа по созданию 14-ти новых тематических аллей в год с комплексным благоустройством территории.