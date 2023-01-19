В Уфе к 2024 году планируют высадку 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
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Updated Сегодня, 03:46
Власти намерены провести в Уфе высадку 45 тысяч крупномерных деревьев и кумтарников к дню празднования 450-летия башкирской столицы — в 2024 году. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
Сообщается, что за 2022-й год в башкирской столице высадили порядка семи тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников. Заложено 40 аллей с высадкой порядка полутора тысяч различных деревьев, в том числе декоративных. Ведётся работа по созданию 14-ти новых тематических аллей в год с комплексным благоустройством территории.
Как отметил сити-менеджер, Уфа благодаря этим мероприятиям вошла в топ-3 рейтинга самых зеленых городов России, заняв второе место среди субъектов РФ.